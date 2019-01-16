منتخب نيجيريا: نهدف لتقليص فارق ألقاب أمم إفريقيا مع مصر والكاميرون

يستهدف منتخب نيجيريا التتويج بكأس أمم إفريقيا لعام 2019 والتي تقام بمصر من أجل تقليل الفجوة في عدد الألقاب بينه ومصر والكاميرون.

وحققت نيجيريا اللقب 3 مرات، مقابل 5 للكاميرون و7 ألقاب للفراعنة كرقم قياسي.

وقال أماجو بانيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم: "هناك العديد من المسابقات هذا العام ونحن نهدف لتقديم أفضل ما لدينا في كل واحدة منهم".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع أفريكان فوتبول: "الهدف دائما هو الخروج منتصرين. ومع ذلك فإن الشيء الكبير الذي لا نريد أن نفتقده هو لقب كأس الأمم الإفريقية".

وواصل "لقد فزنا باللقب ثلاث مرات لكننا نريدها للمرة الرابعة حتى نتمكن من سد الفجوة مع مصر والكاميرون".

وتستضيف مصر المسابقة منتصف يونيو المقبل، هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في الصيف.