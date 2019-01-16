حارس يوفنتوس: لن نخاطر أمام ميلان في السوبر الإيطالي

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

ميلان - يوفنتوس

أقر فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس بأن فريقه عليه أن يكون حذرا في لقاء ميلان بكأس السوبر الإيطالي.

ويلعب يوفنتوس ضد ميلان في السوبر الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وقال تشيزني في تصريحات أبرزها موقع فريقه "نُريد أن نقدم مباراة جيدة. إنها مواجهة واحدة ونريد أن نُعطي أفضل ما لدينا".

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وأضاف "نعلم أن ميلان لديهم عناصر جيدة. لدينا عقلية جيدة ونعرف كيف يمكن أن نفوز بالألقاب، لذلك أتمنى أن يصنع هذا الأمر الفارق. الملعب سيكون ممتلئ بالجماهير وهذه هي الأجواء التي نحتاجها".

وواصل الحارس البولندي "نحتاج أن تكون أكثر تنظيماً وأن لا نخاطر بأي شئ قد يؤدي لاهتزاز شباكنا".

وأتم "ظهر الفريق بشكل جيد أمام بولونيا. كان الأمر صعباً خاصة بعد فترة الراحة، لأن الإيقاع يكون أبطئ".

ميلان يوفنتوس

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