الإسماعيلي يخصص 700 تذكرة لجماهير الإفريقي

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 22:17

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

خصص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عدد 700 تذكرة لجماهير نادي الإفريقي التونسي لمتابعة اللقاء المنتظر بين الفريقين.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الإفريقي مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت قد وافقت الجهات الأمنية على استقبال ملعب الإسماعيلية لـ 10 آلاف متفرجا للمباراة.

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ويقع الإسماعيلي والإفريقي في المجموعة الثالثة رفقة ناديا مازيمبي وشباب قسطنطينة الجزائري.

وسقط الإسماعيلي في مباراة الذهاب أمام مازيمبي بهدفين نظيفين، أما الإفريقي فخسر على ملعبه بهدف نظيف.

الإسماعيلي الإفريقي دوري أبطال إفريقيا

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