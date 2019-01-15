لسعد الجزيري: الإصابة وتغيير الأجهزة الفنية وراء تراجع مستواي.. تاريخنا كبير في إفريقيا

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 12:13

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي - لسعد الجزيري

قال لسعد الجزيري جناح النادي الإسماعيلي إن الإصابة التي لحقت به كانت السبب وراء تراجع مستواه، بجانب تغيير الأجهزة الفنية لفريقه، مشددا على أن فريقه له تاريخ كبير في القارة تجعله منافسا وبقوة على التأهل للمرحلة التالية في دوري الأبطال.

وصرح الجزيري قائلا: "الإصابة كانت سببا في ابتعادي فترة عن المشاركة في المواجهات مع الفريق".

وأضاف "سبب عدم ظهوري بنفس المستوى القوي الذي بدأت به كانت الإصابة".

أخبار متعلقة

لسعد الجزيرى لـ في الجول: أسعى لتحقيق لقب الهداف الموسم المقبل حكم مواجهة الإسماعيلي أمام الإفريقي.. أدار قمة الأهلي والزمالك في إفريقيا الأمن يحدد للإسماعيلي عدد الجماهير في مواجهة الإفريقي

وواصل "ذلك بجانب تغيير الأجهزة الفنية أكثر من مرة، والذي يلجأ خلاله المدير الفني الجديد للاعتماد على العناصر التي وجدها تشارك في المباريات".

وتابع "أبحث في الوقت الراهن عن العودة لمستواي الطبيعي وحجز مكانا لي بالتشكيل الأساسي بالفريق".

وأتم "الإسماعيلي فريق كبير، له تاريخ كبير في القارة الإفريقية، تجعله بلاعبيه وتاريخه منافسا وبقوة للتأهل بدوري الأبطال".

التونسي صاحب الـ28 عاما شارك مع الإسماعيلي خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وقام الإسماعيلي خلال الموسم الجاري بإقالة خير الدين مضوي ثم جورفان فييرا وحاليا يدربه سيدومير يانيفسكي.

ويستعد الدراويش لمواجهة الإفريقي التونسي ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال يوم الجمعة.

في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميرور: كين قد يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة 11 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – لاسارتي يطلب أجهزة طبية ومعدات استشفاء.. والأهلي يبدأ خطوات التنفيذ 17 دقيقة | مصر
تشك يعلن عن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري 39 دقيقة | أوروبا
ميلنر: أبرز لاعبي ليفربول؟ من الصعب اختيار لاعب واحد ولكن أليسون الأفضل 39 دقيقة | أوروبا
المصري يرد على كوفي عبر في الجول: قرار حاسم ضده.. اللاعب يتهرب مننا منذ أشهر 44 دقيقة | مصر
أزمة في حراسة مرمى كريستال بالاس أمام ليفربول 50 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك