لسعد الجزيري: الإصابة وتغيير الأجهزة الفنية وراء تراجع مستواي.. تاريخنا كبير في إفريقيا

قال لسعد الجزيري جناح النادي الإسماعيلي إن الإصابة التي لحقت به كانت السبب وراء تراجع مستواه، بجانب تغيير الأجهزة الفنية لفريقه، مشددا على أن فريقه له تاريخ كبير في القارة تجعله منافسا وبقوة على التأهل للمرحلة التالية في دوري الأبطال.

وصرح الجزيري قائلا: "الإصابة كانت سببا في ابتعادي فترة عن المشاركة في المواجهات مع الفريق".

وأضاف "سبب عدم ظهوري بنفس المستوى القوي الذي بدأت به كانت الإصابة".

وواصل "ذلك بجانب تغيير الأجهزة الفنية أكثر من مرة، والذي يلجأ خلاله المدير الفني الجديد للاعتماد على العناصر التي وجدها تشارك في المباريات".

وتابع "أبحث في الوقت الراهن عن العودة لمستواي الطبيعي وحجز مكانا لي بالتشكيل الأساسي بالفريق".

وأتم "الإسماعيلي فريق كبير، له تاريخ كبير في القارة الإفريقية، تجعله بلاعبيه وتاريخه منافسا وبقوة للتأهل بدوري الأبطال".

التونسي صاحب الـ28 عاما شارك مع الإسماعيلي خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وقام الإسماعيلي خلال الموسم الجاري بإقالة خير الدين مضوي ثم جورفان فييرا وحاليا يدربه سيدومير يانيفسكي.

ويستعد الدراويش لمواجهة الإفريقي التونسي ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال يوم الجمعة.