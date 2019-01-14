العشري: "اخطف واجري" هو الحل الأنسب لملعب الداخلية

الإثنين، 14 يناير 2019 - 17:42

كتب : FilGoal

طارق العشرى حرس الحدود

أعرب طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود عن سعادته بتحقيق فوز هام على الداخلية في الدوري المصري.

وتغلب حرس الحدود على الداخلية بهدف نظيف سجله إمام عاشور في الدقيقة 94 ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وقال العشري في تصريحات لقناة أون سبورت: "أبارك للاعبين تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تجاوز الإنتاج الحربي في المباراة الماضية، وصول رصيدنا إلى 24 نقطة سيمنح اللاعبين دفعة قوية في الدور الثاني الأكثر صعوبة".

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وأضاف "مباراة الداخلية هامة وحاسمة وتعد بست نقاط، والفوز يقفز بنا إلى الأمام، أرى أنها مواجهة بعنوان (اخطف واجري) فالملعب لا يسمح بأكثر من ذلك".

وتابع "لم نستغل تيار الهواء في الشوط الأول، وأشكر الإدارة على الثقة في قدراتي والصبر على نتائج الفريق لذا أعمل بأمان".

وأوضح العشري "الإدارة تبذل مجهودا كبيرا وسنكتفي بالصفقات الست التي أبرمتها الإدارة هذا الشهر بعد ضم ثنائي إفريقي وعاشور الأدهم وعبد العزيز الشاعر".

وفي النهاية أتم العشري تصريحاته "إمام عاشور يتطور من مباراة لأخرى ويضاعف القدرات الهجومية لحرس الحدود فهو خامة جيدة".

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بالتساوي مع طلائع الجيش بينما تجمد رصيد الداخلية عند 20 نقطة في المركز العاشر.

الحدود طلائع الجيش الدوري المصري

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