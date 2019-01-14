علاء عبد العال: ملعب الداخلية يضرني أكثر من المنافسين.. سيمبوري تمرد علينا ليرحل

أعرب علاء عبد العال المدير الفني للداخلية عن غضبه الشديد بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 19 من الدوري المصري.

وانتقد علاء عبد العال ملعب فريقه موضحا أنه طالب إدارة النادي بضرورة تغييره لأنه يضر الفريق.

وقال عبد العال في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب خسارة المباراة: "لقد انفعلت على اللاعبين بشدة في غرفة خلع الملابس، وهذه قدرات الفريق رغم وجود بعض عناصر الخبرة مثل محمد صبحي وإسلام جابر وحسام باولو".

وأضاف "ملعب كلية الشرطة سيئ للغاية، وليس في صالحي مثلما يتخيل البعض بل يضرني أكثر من المنافسين، وطالبت أكثر من مرة بضرورة تغييره".

وتابع "أرضية الملعب وأبعاده سيئة تماما ويتبقى لنا 5 مباريات عليه سأطالب الإدارة بنقل مبارياتنا إلى ملعب آخر".

وأوضح "الداخلية يلعب جيدا ويحصد نقاط أكثر خارج ملعبه، لقد خسرنا هنا مباراتين وتعادلنا أكثر من مرة".

وكانت المباراة تتجه إلى التعادل السلبي ين الفريقين قبل أن يخطف حرس الحدود هدف الفوز في الدقيقة 94 من المباراة.

وقال عبد العال: "اهتزاز شباكنا بهدف في الدقائق الأخيرة لا يحدث لأول مرة بل تكرر نفس السيناريو في مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وتابع "حذرتهم مرارا من اعتماد حرس الحدود على الكرة الثابتة، وكان من المفترض أن نحافظ على التعادل والحفاظ على فارق النقطة وليس الابتعاد بأربع نقاط".

وفي النهاية هاجم عبد العالد لاعبه السابق سعيدو سيمبوري الذي انتقل إلى المصري "سيمبوري تمرد على الفريق بعد تلقيه أكثر من عقد في ظل انتهاء عقده بعد ستة أشهر"

وأتم "سيمبوري ادعى الإصابة قبل لقاء الداخلية والإسماعيلي ثم فوجئت بمشاركته مع المصري ضد بيراميدز، ولن يستمر معنا لاعب لا يريد البقاء".