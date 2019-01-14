وزير الرياضة يتواصل مع رئيس هيئة قناة السويس.. "الإسماعيلية جاهزة لكأس الأمم"

أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وذلك لمناقشة أوجه التعاون مع الهيئة على صعيد المساهمة في استضافة مدينة الإسماعيلية لإحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأبدى مهاب مميش رئس هيئة قناة السويس الاستعداد الكامل للهيئة للمشاركة في العُرس الإفريقي، واستضافة الوفود الإفريقية المشاركة في البطولة وتدريباتهم في المنشآت التابعة للهيئة في مدينة الإسماعيلية. كما تمنى التوفيق لكل القائمين على تنظيم البطولة بالنجاح والتميز.

وأشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التنسيق والتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة لتنظيم بطولة كأس الأمم على أعلى مستوى، وبشكل يليق بقدرة مصر التنظيمية ومكانتها الرائدة داخل القارة، ولافتا إلى الدور الوطني لقناة السويس برئاسة مهاب مميش وتأثيرها الإيجابي والملموس.

وفازت مصر بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد اكتساح جنوب إفريقيا في التصويت بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تحديد 6 استادات رياضية لاستضافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي استاد القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد. (طالع التفاصيل)

وعقد وزير الشباب والرياضة بجانب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الأحد للإعلان عن 3 لجان من أجل التنسيق لتنظيم بطولة كأس الأمم 2019. (طالع التفاصيل)