وزير الرياضة يتواصل مع رئيس هيئة قناة السويس.. "الإسماعيلية جاهزة لكأس الأمم"

الإثنين، 14 يناير 2019 - 14:44

كتب : عاطف شادي

كأس الأمم الإفريقية

أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وذلك لمناقشة أوجه التعاون مع الهيئة على صعيد المساهمة في استضافة مدينة الإسماعيلية لإحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأبدى مهاب مميش رئس هيئة قناة السويس الاستعداد الكامل للهيئة للمشاركة في العُرس الإفريقي، واستضافة الوفود الإفريقية المشاركة في البطولة وتدريباتهم في المنشآت التابعة للهيئة في مدينة الإسماعيلية. كما تمنى التوفيق لكل القائمين على تنظيم البطولة بالنجاح والتميز.

وأشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التنسيق والتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة لتنظيم بطولة كأس الأمم على أعلى مستوى، وبشكل يليق بقدرة مصر التنظيمية ومكانتها الرائدة داخل القارة، ولافتا إلى الدور الوطني لقناة السويس برئاسة مهاب مميش وتأثيرها الإيجابي والملموس.

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كأس الأمم الإفريقية 2019 كأس الأمم

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