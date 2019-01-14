الأمن يحدد للإسماعيلي عدد الجماهير في مواجهة الإفريقي

الإثنين، 14 يناير 2019 - 12:22

كتب : ياسر الشريف

مازيمبي - الإسماعيلي - الصور من الموقع الرسمي للإسماعيلي

وافقت الجهات الأمنية في مدينة الإسماعيلية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الإفريقي التونسي ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحددت إدارة الإسماعيلي قيمة تذاكر اللقاء بـ20 جنيها للدرجة الثالثة، و40 للمقصورة العلوية و90 للمقصورة الأمامية.

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وكان الإسماعيلي قد خسر بنتيجة 2-0 من مضيفه مازيمبي في أولى جولات دور المجموعات يوم السبت.

وخسر الإفريقي التونسي بنتيجة 1-0 من ضيفه شباب قسنطينة في أولى مبارياته ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي في وقت سابق إنه ينتظر دعم الجماهير لأنها "هي الأساس وراء عودة الانتصارات". (طالع التفاصيل)

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

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