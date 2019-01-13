وفاة أحد أبطال كأس الأمم 1996.. اتحاد جنوب إفريقيا يعلن عن رحيل فيل ماسينجا

قال داني جوردون رئيس اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا إن فيل ماسينجا لاعب ليدز يونايتد وجنوب إفريقيا السابق قد وافته المنية يوم الأحد.

وقال جوردون في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية :"إنه يوم حزين للكرة الجنوب إفريقية".

وأضاف "خادم وفي للعبة داخل واخرج الملعب قد رحل عن دنيانا".

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة صاحب الـ49 عاما، إلا أنه كان في المستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية حسب تقارير صحفية.

ولعب ماسينجا لنادي ليدز يونايتد في الفترة من 1994 وحتى 1996، كما لديه واحدة من أفضل الذكريات للكرة الجنوب إفريقية حينما سجل هدفا ضد الكونغو أهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 1998 لأول مرة في تاريخها.

كما أن ماسينجا كان أحد لاعبي منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز ببطولة كأس الأمم 1996.

وتواجد المهاجم الراحل ضمن قائمة جنوب إفريقيا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 1998 والتي خسر منتخب بلاده النهائي خلالها ضد مصر.