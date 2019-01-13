رئيس الإسماعيلي: وقعنا في بعض الأخطاء ضد مازيمبي.. وأمل التأهل مازال قائما

قال إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي إن فريقه وقع في عدد من الأخطاء ضد مازيمبي، مشددا على أن أمل التأهل مازال متوفرا وذلك بعد مساندة الجماهير للعودة للانتصارات واستمرارها.

وصرح عثمان للصحفيين قائلا: "هناك أخطاء وقع فيها الفريق خلال مباراته أمام مازيمبي".

وأضاف "أمل التأهل مازال متوافرا فهناك 5 مواجهات متبقية".

وواصل "اللاعبون والفريق بشكل عام ينتظرون مساندة الجماهير لأنها هي الأساس وراء عودة الانتصارات واستمرارها".

وكان الإسماعيلي قد خسر من مازيمبي بنتيجة 2-0 في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الدراويش لمواجهة الإفريقي ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال يوم الجمعة.