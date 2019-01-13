كلوب: لالانا قد يعود قبل مباراة كريستال بالاس

يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الاعتماد على آدم لالانا أمام كريستال بالاس يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

وغاب لالانا عن الخسارة من وولفرهامبتون الأسبوع الماضي، وفوز ليفربول على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عن لالانا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ربما سيكون متاحاً للمشاركة الأسبوع المقبل. بالطبع الإصابة ليست بالشيء اللطيف، ولكن لا يمكنك تغيير ما حدث. عليك أن تتعامل مع الأمور، ولالانا شخص ناضج لا يفقد الثقة".

وأضاف "من السيء أن تخسر أحد اللاعبين، ولا أحد يحب ذلك ولكن عليك أن تتعامل مع الأمر. عليك اجتياز الأمر. حينما تغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة، يحتاج جسدك للمزيد من الوقت حتى يتفاعل مجدداً كما كان من قبل".

وواصل "لالانا لديه بعض المشاكل الآن، لكنه لاعب رائع. ما زلت أشعر بالتفائل تجاهه. أود أن يكون متاحاً؟ نعم، بنسبة 100%. هو مبدع بين الخطوط، ولا يزال لديه السرعة وكل القدرات الجيدة".

وأتم "ليس من الرائع أن نخسره، لم يكن لدينا الكثير من الإصابات هذا الموسم. لقد حاول استخلاص الكرة، وهذا ما حدث. لا شيء آخر يمكن قوله عن ذلك. هل كان بمقدوره أن يكون أفضل ذهنيا؟ نعم، إذا كان يشارك وسجل 20 هدفاً في آخر 10 مباريات. كل شيء على ما يرام. يعرف آدم أننا بحاجة إليه".

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

وسجل صلاح هدفه رقم 14 في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة متساويا مع بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.