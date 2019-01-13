خاص جناح الإنتاج لـ في الجول: الفيصلي الأردني في مفاوضات لضمي.. وخضعت للكشف الطبي

الأحد، 13 يناير 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد ماجد أونوش

قال محمد ماجد "أونوش" جناح الإنتاج الحربي إن فريقه على وشك التوصل لاتفاق مع نادي الفيصلي لينضم إلى الفريق الأردني خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أونوش قائلا: "وصل وكيل من نادي الفيصلي الأردني إلى الإنتاج الحربي واتفق مع النادي على تفاصيل ضمي".

وأضاف "في البداية اتجهنا إلى الأردن لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع على أي عقود".

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وواصل "مازال لدي موسم ونصف في عقدي ولا أعلم تفاصيل انتقالي بعد".

وأتم "الاتفاق مبرم ما بين الإنتاج والفيصلي، بعد الكشف الطبي ستضح الأمور".

وانضم أونوش إلى الإنتاج الحربي قادما من المصري في صيف 2018، وشارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات.

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