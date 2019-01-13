يوسف: كنا نستطيع مضاعفة الفوز على فيتا.. والعمل على تطوير إنهاء الفرص يحتاج وقتا

الأحد، 13 يناير 2019 - 00:11

كتب : محرر في الجول

ناصر ماهر - الأهلي - فيتا كلوب

يرى محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن الفريق أهدر فرصة مضاعفة نتيجة الفوز على فتيا كلوب في افتتاح المشوار الإفريقي.

الأهلي تخطى ضيفه الكونغولي بهدفين دون رد على استاد برج العرب في الإسكندرية، في طريق الفوز بلقبه التاسع بدوري الأبطال.

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وقال يوسف لبرنامج "الماتش": "وضعنا كل إصرارنا وتركيزنا على تحقيق بداية قوية".

وتابع "الحمد لله على الـ3 نقاط ولكننا كنا قادرين على مضاعفة النتيجة".

وأشار يوسف إلى أن حل مشكلة إهدار الفرص تحتاج إلى وقت للتعامل معها.

وأوضح "العمل على تطوير إنهاء الفرص يحتاج وقتا وفارقا زمنيا أكبر بين المباريات".

ثم أضاف "لا ننسى أيضا أن للتوفيق عاملا في هذا الأمر".

وأتم "وصولنا لمرمى المنافس وسيطرتنا على المباراة يمنح اللاعبين ثقة أكبر وهذا مهم".

الأهلي في إفريقيا

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