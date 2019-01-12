بالفيديو - 12 دقيقة تكفي ناصر ماهر.. البديل ينقذ الأهلي بهدف أول في فيتا كلوب

السبت، 12 يناير 2019 - 22:33

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - النجوم

احتاج ناصر ماهر إلى 12 دقيقة فقط فوق أرض الملعب حتى يسجل هدف الأهلي الأول في شباك فيتا كلوب، بمباراة الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ناصر ماهر تلقى تمريرة عرضية أرضية من محمد هاني المنطلق، وأنهاها بهدوء في شباك فيتا بالدقيقة 65، ليسجل أول أهداف الأهلي في دور المجموعات.

هاني صنع هدفه الأول إفريقيًا في مسيرته، كما قدّم التمريرة الحاسمة رقم 5 إجمالا في 104 مباراة مع الأهلي.

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وكان ناصر ماهر قد دخل بديلا لـ مروان محسن الذي غادر الملعب مصابا في الدقيقة 53.

الأهلي وصيف النسختين الماضيتين يسعى لتحقيق لقبه التاسع في دوري أبطال إفريقيا.

ناصر ماهر محمد هاني الأهلي فيتا كلوب دوري أبطال إفريقيا

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