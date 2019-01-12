مروان محسن آخر ضحايا الإصابات في الأهلي.. خرج باكيا في مواجهة فيتا كلوب

السبت، 12 يناير 2019 - 22:20

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - فيتا كلوب

واصلت الإصابات ضربها صفوف الأهلي، واستهدفت مروان محسن مهاجم الفريق هذه المرة، في مواجهة فيتا كلوب بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مهاجم الأهلي وأثناء مطاردته أحد لاعبي الخصم لأداء الواجب الدفاعي، توقّف فجأة بعد أن شعر بإصابة عضلية، مما أجبره على مغادرة الملعب لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجددا للعب فترة قصيرة إضافية.

مروان محسن غادر الملعب باكيا في الدقيقة 53، ليعوضه ناصر ماهر، ويكمل الأهلي المواجهة دون مهاجم صريح.

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الأهلي يعاني من قائمة طويلة من الإصابات، أبرزها إصابة الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن وجيرالدو، مما يحد من خيارات المدرب مارتين لاسارتي في خط الهجوم.

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