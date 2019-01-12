الزمالك بزيه الأبيض ضد اتحاد طنجة

يظهر الزمالك بزيه الأساسي من اللون الأبيض ضد مضيفه اتحاد طنجة المغربي غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم مساء اليوم عن ارتداء الزمالك زيه الأبيض والجوارب السوداء، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق الزي الأصفر.

وسيرتدي فريق اتحاد طنجة المغربي زيه التقليدي المكون من قميص من اللونين الأزرق والأبيض وسروال أزرق.

ومثل الزمالك في الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي الإداري بالفريق.

ويواجه الزمالك فريق اتحاد طنجة غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.