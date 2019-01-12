تشكيل فيتا كلوب – ماكوسو يقود تشكيل إيبينجي ضد الأهلي

يقود نجما فيتا كلوب، المهاجم مونديلي ماكوسو، ولاعب الوسط فابريس نجوما، تشكيل فريقهما ضد الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ماكوسو الذي سبق له اللعب لوادي دجلة من قبل، هو هداف الفريق الكونغولي وكان مشاركا في وصوله لنهائي الكونفدرالية الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف في 8 مباريات بقميص منتخب الكونغو الديمقراطية.

وأتى تشكيل المدرب فلوران إيبينجي كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: نيلسون بونجمان

الدفاع: دجيما شاباني – تشارلز كالونجي – يانيك ليتومبو - نجوندا موزينجا

الوسط: مونجانجا أومبا– موكوكو تونيمبي – فابريس نجوما - دوسابيل مولوكو– فرانسي كاسينجو

الهجوم: مونديلي ماكوسو