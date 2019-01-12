محدّث انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون 0 ليفربول 1.. صلاح ينصر الضيوف
السبت، 12 يناير 2019 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.
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انتهى اللقاء بفوز ليفربول بهدف على برايتون
ق50: صلاح جووووول أول لليفربول. نجم مصر سجل من ركلة جزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل بنتيجة صفر-صفر
ق26: جيردان شاكيري كاد يسجل لليفربول لكن الكرة تمر بجوار القائم بعد ضربة رأس
ق12: برايتون غير مستسلم ويباغت ليفربول بالهجوم ويحاول صناعة الفرص أمام منافسه
ق5: ليفربول مستحوذ على الكرة ويضغط سعيا لتسجيل هدف مبكر
بداية اللقاء