محدّث انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون 0 ليفربول 1.. صلاح ينصر الضيوف

السبت، 12 يناير 2019 - 16:53

كتب : FilGoal

صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

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انتهى اللقاء بفوز ليفربول بهدف على برايتون

ق50: صلاح جووووول أول لليفربول. نجم مصر سجل من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل بنتيجة صفر-صفر

ق26: جيردان شاكيري كاد يسجل لليفربول لكن الكرة تمر بجوار القائم بعد ضربة رأس

ق12: برايتون غير مستسلم ويباغت ليفربول بالهجوم ويحاول صناعة الفرص أمام منافسه

ق5: ليفربول مستحوذ على الكرة ويضغط سعيا لتسجيل هدف مبكر

بداية اللقاء

في إنجلترا ليفربول برايتون

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