تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم الحمر ضد برايتون وشاكيري أساسي
السبت، 12 يناير 2019 - 16:10
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح نجم ليفربول ومصر، تشكيل يورجن كلوب مدرب فريقه لمواجهة برايتون وهوف ألبيون مضيفه ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في خط هجوم الحمر ضد براتيون.
ويشارك الثلاثي جورجينيو فينالدو وجوردان هيندرسون وشيردان شاكيري.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حارس المرمى: أليسون
الدفاع: ترينت أليكسندر أرلوند – فابينيو – فيرجيل فان ديك – أندرو روبيرتسون
الوسط: فينالدوم – هيندرسون – شاكيري
الهجوم: ماني – صلاح - فيرمينو