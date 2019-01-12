تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم الحمر ضد برايتون وشاكيري أساسي

السبت، 12 يناير 2019 - 16:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرمينو

يقود محمد صلاح نجم ليفربول ومصر، تشكيل يورجن كلوب مدرب فريقه لمواجهة برايتون وهوف ألبيون مضيفه ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويلعب الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في خط هجوم الحمر ضد براتيون.

ويشارك الثلاثي جورجينيو فينالدو وجوردان هيندرسون وشيردان شاكيري.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت أليكسندر أرلوند – فابينيو – فيرجيل فان ديك – أندرو روبيرتسون

الوسط: فينالدوم – هيندرسون – شاكيري

الهجوم: ماني – صلاح - فيرمينو

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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