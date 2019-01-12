محدّث انتهت في إفريقيا – مازيمبي (2) - (0) الإسماعيلي.. سقوط الدراويش
السبت، 12 يناير 2019 - 14:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة
ق87: الهدف الثاني لمازيمبي
ق85: من أول لمسة، أوشيندي يسجل الأول لمازيمبي من رأسية.
ق82: إنذار لمحمد مجدي مدافع الدراويش، يغيب عن مواجهة الإفريقي المقبلة.
ق81: كريم بامبو يشارك بدلا من طارق طه
ق77: محمد صادق يخرج ويشارك في محله محمد هاشم
ق71: فرصة ذهبية أخرى لمازيمبي، محمود متولي ينقذ المرمى الخالي من هدف محقق.
ق69: خروج حسني عبد ربه ومشاركة مارشال أوداه في محله
ق63: تبديل اضطراري لمازيمبي.. خروج إليا ونزول ميتشي ميكا
ق59: الإسماعيلي ينجو من هدف محقق، انفراد تام يهدره إليا.
ق49: الحكم يلغي هدفا لميشاك إليا بداع التسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47: باهر المحمدي يهدر ركلة الجزاء!
ق44: ركلة جزاء للدراويش.. الحارس سيلفان جبوهو يعتدي على شيلونجو والحكم يحتسب ركلة جزاء للدراويش.
ق42: عودة متولي، وإصابة محمد مجدي لكنه يقوم بسلام.
ق37: إصابة محمود متولي مدافع الدراويش وخروجه للعلاج
20 دقيقة: الإسماعيلي يهدد بجملة رائعة بين عبد الرحمن مجدي وحسني عبد ربه وشيلونجو
مرور 10 دقائق، الدراويش صامدون ويضغطون
بداية المباراة
المباراة تبدأ بعد قليل