محدّث انتهت في إفريقيا – مازيمبي (2) - (0) الإسماعيلي.. سقوط الدراويش

السبت، 12 يناير 2019 - 14:37

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق87: الهدف الثاني لمازيمبي

ق85: من أول لمسة، أوشيندي يسجل الأول لمازيمبي من رأسية.

ق82: إنذار لمحمد مجدي مدافع الدراويش، يغيب عن مواجهة الإفريقي المقبلة.

ق81: كريم بامبو يشارك بدلا من طارق طه

ق77: محمد صادق يخرج ويشارك في محله محمد هاشم

ق71: فرصة ذهبية أخرى لمازيمبي، محمود متولي ينقذ المرمى الخالي من هدف محقق.

ق69: خروج حسني عبد ربه ومشاركة مارشال أوداه في محله

ق63: تبديل اضطراري لمازيمبي.. خروج إليا ونزول ميتشي ميكا

ق59: الإسماعيلي ينجو من هدف محقق، انفراد تام يهدره إليا.

ق49: الحكم يلغي هدفا لميشاك إليا بداع التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: باهر المحمدي يهدر ركلة الجزاء!

ق44: ركلة جزاء للدراويش.. الحارس سيلفان جبوهو يعتدي على شيلونجو والحكم يحتسب ركلة جزاء للدراويش.

ق42: عودة متولي، وإصابة محمد مجدي لكنه يقوم بسلام.

ق37: إصابة محمود متولي مدافع الدراويش وخروجه للعلاج

20 دقيقة: الإسماعيلي يهدد بجملة رائعة بين عبد الرحمن مجدي وحسني عبد ربه وشيلونجو

مرور 10 دقائق، الدراويش صامدون ويضغطون

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في إفريقيا مازيمبي الإسماعيلي

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