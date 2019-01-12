وزير الرياضة أثناء جولته باستاد القاهرة: لدينا بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهلنا لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعمل جولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي وعدد من منشآته الرياضية الملحقة، كما ناقش آخر المستجدات الخاصة بمضمار المدرجات والذي يعد الأول والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وقال وزير الرياضة للصحفيين :"مصر تمتلك بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى، تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، وهناك عدد من الاستادات سيتم الاستقرار عليها بالتنسيق مع اتحاد الكرة، والتي ستستقبل المنتخبات المشاركة والبالغة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "أسعى بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية إلى تنظيم يليق باسم وتاريخ وحضارة مصر، ودور القيادة السياسية في دعم كافة الألعاب والبطولات في الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر مهم للغاية".

وشملت جولة الوزير الملعب الرئيسي لكرة القدم والمتوقع الانتهاء من صيانته وتطويره في شهر أبريل المقبل، وذلك استعدادا لاستضافة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفي سياق متصل تفقد وزير الشباب والرياضة مجمع الاسكواش، والتقى باللاعبة نوران جوهر واللاعب علي فرج أبطال مصر والعالم في اللعبة، وأثنى عليهما وعلى أدائهما الفني وجهودهما في حصد البطولات، مشددا على تقديم كافة أنواع الدعم لأبطال مصر في الرياضة.

وفازت مصر بشرف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد اكتساح جنوب إفريقيا في التصويت، بحصولها على 16 صوت مقابل صوت وحيد للخصم. (طالع التفاصيل)