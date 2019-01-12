تقرير - ميلان مهتم بضم فيلايني.. ومنافسة من ناديين آخرين

السبت، 12 يناير 2019 - 14:07

كتب : FilGoal

ماتيو جيندوزي - مروان فيلايني

أبدى نادي ميلان اهتمامه بضم مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية حاليا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة هيت نيوزبلاد البلجيكية.

وخرج الدولي البلجيكي من حسابات أوله جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد، ما جعل العديد من التقارير تشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق خلال شهر يناير الجاري.

ودخل ميلان في مفاوضات مع اللاعب البلجيكي خلال العام الماضي، لكنه فضل الاستمرار مع مانشستر يونايتد وجدد عقده حتى صيف 2020.

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وأبدت أندية بورتو وجوانزو إيفرجراند اهتمامها بضم اللاعب كذلك، لكن البلجيكي يقيم خياراته خلال الفترة الحالية.

وشارك فيلايني صاحب الـ31 عاما خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وانضم الدولي البلجيكي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2013 بمبلغ 32.4 مليون يورو.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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