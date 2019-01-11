بالفيديو - الوداد يكتسح أسيك في مباراة من 7 أهداف ويتصدر المجموعة الأولى

الجمعة، 11 يناير 2019 - 23:07

كتب : FilGoal

الوداد البيضاوي

اكتسح الوداد البيضاوي المغربي، ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، بخمسة أهداف مقابل هدفين، على المركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

الوداد حامل لقب النسخة قبل الماضية، تقدّم في النتيجة بواسطة إسماعيل الحداد بالدقيقة 16.

إلا أن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 43 بواسطة وونو كوليبالي.

أخبار متعلقة

جيلبرتو في رسالته إلى محمد محمود: لا تخف.. ستعود أقوى بالفيديو - تحت صافرة مصرية في إفريقيا.. لوبي ستارز ينتصر على صن داونز بالفيديو – البدري يقتل حلم انتصار هوريا.. الترجي يخطف التعادل في بداية المشوار الإفريقي مران الإسماعيلي - اللاعبون يتدربون على الركلات الثابتة ومشاركة المحمدي

مع مطلع الحصة الثانية، ارتكب الدفاع الإيفواري خطأ قاتلا في بناء الهجمة، ليختطف الحداد الكرة، ويمررها لزميله النيجيري ميشيل باباتوندي الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 47.

الوداد مضى ليسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و69 بواسطة زهير المرتجي ووليد الكارتي.

بديع أووك عاد وأكمل الخماسية في الدقيقة 80، قبل أن يسجل ساليف باجيت لاعب أسيك آخر أهداف المباراة في الدقيقة 84.

الوداد رفع رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن لوبي ستارز النيجيري الذي انتصر بدوره على صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 في وقت متقدم من اليوم.

النادي المغربي يسعى لحصد لقبه الثالث في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه بنسختي 1992 و2017.

الوداد أسيك دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

هاتريك دي توماس في سيلتا يمنح رايو فوزا ثمينا ويزيد الضغط على بلباو دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – علي فتحي: الزمالك ظلمني.. تسببوا في مضاعفة إصابتي وحسم احترافي قريبا 23 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - وانتصر الجواسيس.. ليدز يونايتد يتجاوز دربي كاونتي في معركة بييلسا ولامبارد 34 دقيقة | أوروبا
الأهلي يتسلح بتاريخه والإسماعيلي في تحد صعب ببداية المشوار الإفريقي 35 دقيقة | إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 12-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي 37 دقيقة | إفريقيا
مونديال اليد - حصاد العرب في الجولة الأولى.. لم يفز أحد! ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك