بالفيديو - الوداد يكتسح أسيك في مباراة من 7 أهداف ويتصدر المجموعة الأولى

اكتسح الوداد البيضاوي المغربي، ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، بخمسة أهداف مقابل هدفين، على المركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

الوداد حامل لقب النسخة قبل الماضية، تقدّم في النتيجة بواسطة إسماعيل الحداد بالدقيقة 16.

إلا أن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 43 بواسطة وونو كوليبالي.

مع مطلع الحصة الثانية، ارتكب الدفاع الإيفواري خطأ قاتلا في بناء الهجمة، ليختطف الحداد الكرة، ويمررها لزميله النيجيري ميشيل باباتوندي الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 47.

الوداد مضى ليسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و69 بواسطة زهير المرتجي ووليد الكارتي.

بديع أووك عاد وأكمل الخماسية في الدقيقة 80، قبل أن يسجل ساليف باجيت لاعب أسيك آخر أهداف المباراة في الدقيقة 84.

الوداد رفع رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن لوبي ستارز النيجيري الذي انتصر بدوره على صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 في وقت متقدم من اليوم.

النادي المغربي يسعى لحصد لقبه الثالث في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه بنسختي 1992 و2017.