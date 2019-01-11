محدّث انتهت - الإفريقي (0) - (1) الرياضي القسنطيني.. انتصار جزائري مثير في تونس

الجمعة، 11 يناير 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

الإفريقي التونسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإفريقي التونسي أمام النادي الرياضي القسنطيني الجزائري في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم الإسماعيلي.

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ويبدأ الإسماعيلي مشواره في مجموعات إفريقيا بمواجهة مازيمبي على ملعب الأخير.

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** انتهت

** انطلاقة جزائرية رائعة وتسديدة متقنة تهز الشباك

** ق88 جووووووووووووووووووووول عبد النور بلخير والهدف الأول لـ الرياضي القسنطيني.

** ق80 ركلة جزاء ضائعة من شمس الدين الرحماني لاعب الإفريقي

** انطلاق الشوط الثاني

** الإفريقي (0) - (0) الرياضي القسنطيني

** نهاية الشوط الأول

** فرص مهدرة من جانب الفريق الجزائري على الإفريقي

** انطلاق المباراة

في إفريقيا الإفريقي الرياضي القسنطيني

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