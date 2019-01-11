يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإفريقي التونسي أمام النادي الرياضي القسنطيني الجزائري في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم الإسماعيلي.

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ويبدأ الإسماعيلي مشواره في مجموعات إفريقيا بمواجهة مازيمبي على ملعب الأخير.

** انتهت

** انطلاقة جزائرية رائعة وتسديدة متقنة تهز الشباك

** ق88 جووووووووووووووووووووول عبد النور بلخير والهدف الأول لـ الرياضي القسنطيني.

** ق80 ركلة جزاء ضائعة من شمس الدين الرحماني لاعب الإفريقي

** انطلاق الشوط الثاني

** الإفريقي (0) - (0) الرياضي القسنطيني

** نهاية الشوط الأول

** فرص مهدرة من جانب الفريق الجزائري على الإفريقي

** انطلاق المباراة