مران الإسماعيلي - اللاعبون يتدربون على الركلات الثابتة ومشاركة المحمدي

تدرب لاعبو الإسماعيلي يوم الجمعة على إتقان تسديد الركلات الثابتة وضربات الجزاء خلال المران الأخير قبل مواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الدراويش يوم السبت ضيفا على فريق مازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية في مشاركة هي الأولى للإسماعيلي في البطولة منذ 2010.

وشارك باهر المحمدي لاعب مصر في المران ليتنفس الجهاز الفني الصعداء.

وغاب المحمدي عن مران يوم الخميس بسبب إصابة في الكاحل.

والمواجهة هي الأولى بين الإسماعيلي ومازيمبي منذ 1969 حين تفوق الدراويش في نهائي دوري الأبطال محققين أول لقب مصري في البطولة.