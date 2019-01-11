تعرف على أرقام قمصان الشحات ورمضان وياسر في قائمة الأهلي الإفريقية

الجمعة، 11 يناير 2019 - 19:42

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات - الأهلي

حدد الأهلي قمصان لاعبيه الثلاثة حسين الشحت ورمضان صبحي وياسر إبراهيم المنضمين حديثا إلى قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2018-2019.

وسيرتدي الشحات القميص رقم 15 بينما حصل رمضان على الرقم 14 ونال ياسر القميص رقم 6.

ويستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديموقراطية يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

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ويحق للأهلي إشراك أي من الثلاثي في اللقاء المقام على ملعب برج العرب.

وظفر الأهلي بخدمات الشحات من العين الإماراتي وانتدب ياسر إبراهيم من سموحة بينما استعار رمضان من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا

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