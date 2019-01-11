خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: البدايات ترسم مشوار الفرق.. سنلعب للفوز أمام مازيمبي

الجمعة، 11 يناير 2019 - 15:55

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

قال أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلي، أن لقاء مازيمبي هو بداية تجميع النقاط للفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع قناوي في تصريحاته لـFilGoal.com: "كل الفرق واحدة بالنسبة لنا، ودرجة الصعوبة واحدة وهدفنا سيظل الخروج بأفضل نتيجة، فإذا لم يكن فوز وهو سيظل الهدف الأهم بالنسبة لنت، فلا بديل عن التعادل ".

مدرب الإسماعيلي أتبع "البدايات دائما ما يترتب عليها النظرة لباقي مشوار الفرق فى البطولة، لهذا سنعمل على أن نظهر أهدافنا ورغباتنا في استكمال لقاءات البطولة من خلال تلك المباراة".

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قناوي واصل "نعلم قوة المنافس واسمه وظروفه".

وأتم "نحن أيضا الإسماعيلي. لنا اسمنا وتاريخنا في قارة إفريقيا، وسنلعب من أجل الفوز".

ويبدأ نادي الإسماعيلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبي في الكونغو مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى.

في إفريقيا الإسماعيلي مازيمبي

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