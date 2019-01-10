قبل مواجهة مازيمبي.. إصابة باهر المحمدي في مران الإسماعيلي

تعرض باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر للإصابة خلال مران الدراويش في الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

ويلعب الإسماعيلي ضد مازيمبي السبت المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة.

وخلال المران الرئيسي للإسماعيلي اليوم الخميس في الكونغو تعرض باهر لإصابة في الكاحل.

ويخضع اللاعب لاختبار طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

ويقع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة مع الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري.