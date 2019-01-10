قبل مواجهة مازيمبي.. إصابة باهر المحمدي في مران الإسماعيلي

الخميس، 10 يناير 2019 - 19:23

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

تعرض باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر للإصابة خلال مران الدراويش في الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويلعب الإسماعيلي ضد مازيمبي السبت المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة.

وخلال المران الرئيسي للإسماعيلي اليوم الخميس في الكونغو تعرض باهر لإصابة في الكاحل.

أخبار متعلقة

الأهلي: سنعالج إصاباتنا بالعلم فقط رسميا – المصري يعير "القط" إلى الداخلية في الجول يكشف قيمة كل ما حصده المقاصة من انتقال حسين الشحات للعين والأهلي

ويخضع اللاعب لاختبار طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

ويقع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة مع الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري.

باهر المحمدي الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - القائم الهندي يمنع الحمادي من تعزيز تقدم الإمارات 3 دقيقة |
قبل مواجهة مازيمبي.. إصابة باهر المحمدي في مران الإسماعيلي 17 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: سنعالج إصاباتنا بالعلم فقط 20 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - العارضة تقف في وجه الهند وتبقي الإمارات في المقدمة 21 دقيقة |
رسميا – المصري يعير "القط" إلى الداخلية 29 دقيقة | الدوري المصري
راموس: الوضع صعب على إيسكو وسولاري.. والصحافة تبحث عن شيء لتكتب عنه 31 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة 4 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

قد ينال إعجابك