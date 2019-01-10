بالفيديو - العارضة تقف في وجه الهند وتبقي الإمارات في المقدمة

وقفت العارضة في وجه منتخب الهند، ومنعته من التعادل أمام منافسه الإمارات، بالمواجهة الجارية على استاد هزاع بن زايد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019.

أودانتا سينج لاعب الهند تبادل الكرة مع سونيل شيتري داخل منطقة جزاء الإمارات بالدقيقة 55، وأطلق تسديدة صاروخية ارتدت من عارضة أصحاب الأرض.

الإمارات متقدمة من الشوط الأول بهدف رائع لـ خلفان مبارك في الدقيقة 41.

الإمارات تسعى للفوز بعد التعثر بالتعادل 1-1 في المباراة الأولى أمام البحرين، فيما تعمل الهند على تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور المقبل بعد فوزها في المباراة الأولى 4-1 على تايلاند.