من متفرج إلى حكم رابع بشكل مفاجئ في لقاء مانشستر سيتي وروثرهام

تخيل أن تطير من بلدك إلى بلد أخرى فقط لمشاهدة مباراة تم دعوتك إليها ولكن فجأة يتم دعوتك لأن تكون الحكم الرابع في تلك المواجهة.

هذا ما حدث مع الحكم الأيرلندي جيمي روبنسون خلال لقاء مانشستر سيتي وروثرهام يونايتد في الذي فاز فيه السماوي بسباعية دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا أوضحت فيه تفاصيل اللية غير العادية في حياة الأيرلندي روبنسون.

ما حدث هو أن روبنسون تم دعوته لحضور المباراة سيتي من قبل الحكم ديفيد كووتي وبالفعل طار الأول لملعب الاتحاد لمشاهدة اللقاء.

ولكن فجأة الحكم المساعد بيتر كيركوب أصيب ودخل الحكم الرابع بدلا منه وبالتالي كانت هناك حاجة لمن يتولى مهام الحكم الرابع وتم اللجوء لروبنسون.

وظهر الحكم الأيرلندي في دوري الدرجة الأولى في بلاده فقط الموسم الماضي وأكمل رخصته الأوروبية في عام 2017 وهو يتولى إدارة المباريات منذ أن كان في الرابعة عشر من العمر.

وعقب المباراة أرسل بيلي كينسلي أحد المسؤولين في لجنة الحكام بإنجلترا خطابا لرئيس اللجنة الحكام في الاتحاد الأيرلندي ديفيد مالكولم يشيد فيه بروبنسون وأدائه وإنقاذه للموقف.

وقال كينسلي في الخطاب: "قد يكون نما لعلمكم أن أحد الحكام المساعدين أصيب خلال لقاء مانشستر سيتي وروثرهام يونايتد واضطررنا لاستبداله بالحكم الرابع في المباراة بعد 18 دقيقة من بدء المباراة".

وأكمل "روبنسون تولى مهام الحكم الرابع وأنا كنت أقوم بإدارة المباراة من غرفة حكم الفيديو وأردت أن أقول إن استدعاء روبنسون من المدرجات وأخذ الواجبات الرسمية للحكم الرابع في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي التي يشارك فيها أبطال الدوري وأمام 52 ألف متفرج فقدم روبنسون نفسه بطريقة رائعة وبثقة أكمل اللقاء".

وأتم كينسلي خطابه للاتحاد الأيرلندي "نشكر روبنسون على مساعدته في هذا الوضع الذي أنا على ثقة إنه لم يكن يتوقعه حينما طار من بلاده صباح اليوم".

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