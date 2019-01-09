شيلونجو: نسعى لعودة الإسماعيلي إلى مكانته

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 18:10

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو لاعب الإسماعيلي - الصورة من الموقع الرسمي للدراويش

أعرب شيلونجو مهاجم الإسماعيلي عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق، وشدد على سعيه لإعادة الدراويش لمكانته الطبيعية.

بينسون شيلونجو

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال شيلونجو: "نسعى لإعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية، وأنا سعيد بالانضمام ضمن صفوفه".

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وأضاف "نحن كلاعبين سنتقاتل من أجل ذلك وهدفي منذ الانضمام إسعاد جماهير الفريق من خلال العودة للانتصارات".

وتابع شيلونجو "أتمنى تسجيل هدفا في شباك مازيمبي والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية بافتتاح مشوارنا".

ويقع الإسماعيلي في المجموعة التي تضم فرق مازيمبي وشباب قسطينة الجزائري والإفريقي التونسي.

شيلونجو الإسماعيلي مازيمبي

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