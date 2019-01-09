عبد الحفيظ ساخرا: الأهلي يحتاج مزرعة عجول للتخلص من الإصابات

سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من كم الإصابات التي تضرب الفريق الأحمر.

محمد محمود الوافد الجديد للنادي الأهلي تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف الخارجي للركبة خلال مواجهة سموحة يوم الثلاثاء حسب تصريحات خالد محمود طبيب الأهلي لـFilGoal.com.(طالع التفاصيل)

وصرح عبد الحفيظ عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" بلهجة ساخرة: "الإصابات باتت فرض عين بالأهلي، نحتاج مزرعة عجول للتخلص منها".

وأضاف "إصابة محمد محمود أكثر ما أحزنني".

وأشار "نعاني في نقص حاد ببعض المراكز مثل الظهير الأيمن وقلب الدفاع، فاللاعب الأساسي بالاحتياطي تعرضوا للإصابات".

واضطر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاستبدال الثنائي جيرالدو ومحمد محمود بين شوطي لقاء سموحة، الذي انتهى بفوز الأحمر بهدف سجله علي معلول من ركلة جزاء

على جانب آخر، أكد مدير الكرة بالأهلي على أهمية الثنائي مؤمن زكريا وجونيور أجاي رغم ابتعادهما عن الصورة في الفترة الماضية.

وأضاف عبد الحفيظ "أثق في أجاي ومؤمن.. أجاي سيكون له دور في إفريقيا، وأحب الشخصية القوية لمؤمن في المباريات الكبيرة".

واستدرك مدير الكرة بالأهلي "لكن الفترة الماضية لم يشارك الثنائي، لأنه من الطبيعي الاعتماد على الصفقات والعناصر الجاهزة".

وأوضح سيد عبد الحفيظ: "تحدثنا مع مارتن لاسارتي عن تاريخ الثنائي مع الأهلي.. نتعامل بعقلانية واحترافية وهدوء للحفاظ على استقرار الفريق".

وأشار "أي فريق مطالب بالتدريب والانسجام ونحتاج لوقت والقادم أفضل، لابد أن تكون الأجواء هادئة ولا يوجد زحام لتسهيل القرارات".

وأكد في سياق آخر "لا نحتاج لضم حارس مرمى، نثق في الثلاثي إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ولا أشعر بالقلق عند مشاركة أي منهما في المباريات".

وأتم "مشوار الدوري لا يزال طويلا، واجهنا صعوبات في البداية وأهدرنا نقاط كانت كفيلة بوضعنا في مركز مختلف".

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