تعرف على برنامج استعداد الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة

تدخل وكيل أعمال المهاجم المغربي خالد بوطيب المنضم حديثا لصفوف الزمالك بشكل مباشر في برنامج إعداد الفريق الأبيض للقاء اتحاد طنجة، في ذهاب ملحق دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

ويستضيف اتحاد طنجة المغربي منافسه الزمالك يوم الأحد في ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية.

وصرح أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك: "مدرب الفريق أيمن عبد العزيز سافر لمشاهدة إحدى مباريات طنجة في الدوري المغربي".

وأضاف "الفريق سيسافر إلى المغرب فجر غدا الخميس إلى الدار البيضاء بدعوة من نادي الرجاء بالتنسيق مع وكيل خالد بوطيب الذي سهل إجراءات التدريب في ملعب الرجاء الذي سيستضيف مران الفريق يومي الخميس والجمعة".

وأشار عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" إلى أن الفريق سيسافر إلى طنجة بطائرة أخرى مساء الجمعة، وسيتدرب مرة واحدة في نفس موعد اللقاء.

وواصل جلال إبراهيم "بطولة الكونفدرالية تزداد صعوبة، ولكن أثق في الفريق واللاعبين ..وتغير من الحالة النفسية مع ارتقاء رغبة الفوز والعودة بعد التأخر أمام المنافسين أكثر من مرة والانضباط والانفعال النفسي".

وواصل "المسؤولية كبيرة على اللاعبين بتحقيق إنجاز في هذه البطولة، الحافز كبير في ظل ثقة الجماهير ومجلس الإدارة".

وأتم نائب رئيس الزمالك "سقف الطموح عالي، قديما كانت جماهير الزمالك تذهب إلى الملعب خائفة والآن تثق في لاعبي الفريق وتحقيق الانتصار".