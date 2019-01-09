الأفضل في إفريقيا - تصويت أندية ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية بمشاركة مصرية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اختيارات الأندية المتأهلة لربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لاختيار أفضل لاعب إفريقي لعام 2018.

وحصد محمد صلاح الجائزة للعام الثاني على التوالي على حساب زميله السنغالي ساديو ماني.

وشارك في اختيار الأندية ناديا الأهلي والمصري من مصر إذ وصل الأول لنهائي دوري الأبطال بينما ودع الثاني من نصف نهائي الكونفدرالية.

ورغم أحقية المصري البورسعيدي في اختيار أفضل لاعب إفريقي إلا أنه كان ضمن 7 أندية لم تقوم بحقها في التصويت.

وامتنعت أندية النجم الساحلي وأول أغسطس الأنجولي والرجاء المغربي ونهضة البركان وكارا الكونغولي وفيتا كلوب بجانب المصري.

بينما منح فريق رايون سبورت الرواندي صوته لمحمد صلاح فقط دون اختيار باقي اللاعبين.

إذ ينص التصويت على اختيار 5 لاعبين بالترتيب ليحصل الأول على خمس نقاط ثم الثاني أربع نقاط والثالث ثلاث نقاط والرابع نقطتين وأخيرا الخامس نقطة واحدة.

وحصل محمد صلاح على 42 نقطة في المركز الأول من اختيارات الأندية وجاء خلفه ساديو ماني بـ 29 نقطة.

واختارت أندية الأهلي المصري والوداد المغربي ورايون سبورت وحوريا الغيني ووفاق سطيف وإنيميبا محمد صلاح في المركز الأول.

بينما حل صلاح ثانيا في اختيارات اتحاد العاصمة الجزائري والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

وجاءت اختيارات الأهلي على الترتيب، محمد صلاح في المركز الأول يليه وليد سليمان ثم ماني في المركز الثالث وجاء رياض محرز في المركز الرابع وأخيرا مهدي بن عطية.

بينما حصل وليد سليمان على 8 نقاط من اختيار الأهلي له في المركز الثاني واتحاد العاصمة الجزائري في المركز الرابع وكل من الوداد ومازيمبي في المركز الخامس.

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