العين: آل الشيخ وبيراميدز لم يتقدما بعرض من أجل الشحات صاحب "واحدة من أجمل قصص الوفاء"

قال غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي إن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لم يقدم عرضا لضم حسين الشحات لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، وكذلك أي من مسؤولي نادي بيراميد.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وكتب الهاجري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نهنئ ألأهلي المصري والنجم الدولي حسين الشحات على الصفقة وكل الأمنيات الصادقة للاعب وناديه الجديد بالتوفيق والنجاح لتحقيق الطموحات الكبيرة وإسعاد جماهير الأهلي الوفية".

وأضاف "المكاسب التي حققتها صفقة انتقال اللاعب لم تقتصر على عائدات مالية للنادي الذي يعتمد سياسة التوازن مع الرؤية الفنية للمدرب والذي أكد على أن الخيارات المتاحة ليست بأقل إن لم تكن أفضل".

وواصل "واتساقا مع ذلك فعلنا مبدأ الاستثمار الرياضي لأنه لا سقف لطموحات الزعيم في كل موسم".

وتابع "لم يتلق العين أي عرض مالي من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ولا من أي مسؤول في نادي بيراميدز لضم حسين الشحات، ومن يروج لمثل تلك الشائعات يعمل بأجندة مرفوضة تستند على الاصطياد في الماء العكر لتشويه سمعة الرياضة والإساءة للعلاقات الطيبة التي ظلت تربطنا جميعا كأشقاء".

وأتم الأهلي تعاقده مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتي لمدة 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وتطرق متحدثا عن حسين الشحات قائلا: "جميع الأطراف حققت المكاسب المرجوة من إكمال صفقة العين والأهلي واللاعب، خاصة وأن ملف التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مفتوحا وفقا لرؤية المدرب واحتياجات المرحلة المقبلة، الأمر الذي يفرض شرط الاستغناء عن البعض كضرورة فنية وإدارية ومالية".

وأتم "جسد اللاعب حسين الشحات أروع معاني العشق والانتماء خلال مرحلة المفاوضات مع الأهلي، عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء من خلال الرغبة والتضحية خصوصا عندما أكد أن المال ليس من أولوياته بقدر التوصل لاتفاق يرضي الجميع".

ولم يشارك الشحات صاحب الـ27 عاما مع الأهلي في أي مباراة رسمية بعد.

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