الأفضل في إفريقيا - صلاح يحصد كل أصوات الأساطير بمشاركة أبو تريكة

حصد محمد صلاح المركز الأول في أصوات كل أساطير إفريقيا العشرة الذين ساهموا باختيار أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 بمشاركة محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر الأسبق.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وكان محمد صلاح قد حصد جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي على حساب زميله السنغالي ساديو ماني.

وينص اختيار المشاركين في التصويت على اختيار أفضل خمسة لاعبين في إفريقيا بالترتيب، إذ يحصل الأول على 5 نقاط والثاني 4 نقاط والثالث 3 نقاط والرابع نقطتين والخامس نقطة واحدة.

وحصل محمد صلاح على 50 نقطة من تصويت أساطير إفريقيا بالعلامة الكاملة وهم محمد أبو تريكة وستيفن أبياه ومارك فيش وباتريك مبوما ودانييل أموكاشي وتوماس نكونو وبيربيتوا نكوتشا وميركي أكيدي وأدجوا بايور وشاباني نوندا.

وأسفر تصويت أساطير إفريقيا وفقا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كالآتي: محمد صلاح (50 نقطة)، ساديو ماني (31 نقطة)، بيير أوباميانج (17 نقطة)، أليكس أيوبي (12 نقطة)، أندري أونانا (11 نقطة)، مهدي بن عطية (7 نقاط)، رياض محرز (7 نقاط)، أنيس بدري (6 نقاط)، وليد سليمان (4 نقاط)، أونيانجو (نقطتين).

وجاءت اختيارات محمد أبو تريكة على النحو التالي:

المركز الأول (محمد صلاح)

المركز الثاني (ساديو ماني)

المركز الثالث (مهدي بن عطية)

المركز الرابع (رياض محرز)

المركز الخامس (بيير أوباميانج)

طالع التفاصيل:

توخيل: ديمبيلي لاعب رائع وموهوب وشخص لطيف.. لكنه مجنون قليلا

اتحاد الكرة: فوز صلاح بجائزة الأفضل في إفريقيا مرتين متتاليتين إنجاز غير مسبوق

مدرج في الجول – شاركنا ذكرياتك مع تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2006

مران الأهلي - لاسارتي يدرس فيتا كلوب.. وسعد سمير يعود للتدريبات الجماعية للغائبين

جلسات مكثفة من مدرب الإسماعيلي للاعبين قبل مواجهة مازيمبي