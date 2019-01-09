الأمور لا تسير وفقا لما خطط لها.. رسميا - بافار ينضم إلى بايرن ميونيخ

أعلن حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ عن ضم بنجامين بافار مدافع شتوتجارت بعقد يمتد لخمسة أعوام.

بنجامين بافار النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وصرح صالحميدزيتش عبر الحساب الرسمي للنادي الألماني :"يمكنني أن أؤكد أن بافار سينضم لنا بعقد يمتد لخمسة أعوام بداية من شهر يوليو 2019".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سعر اللاعب سيصل إلى 35 مليون يورو يدفعها بايرن ميونيخ إلى شتوتجارت.

بافار تحدث في شهر سبتمبر الماضي عن اهتمام بايرن ميونيخ حينما نشرت تقارير صحفية تقول إنه وقع لبايرن ميونيخ وقال : "لم أوقع أي شيء على الإطلاق مع بايرن ميونيخ، الصحفيون يقولون ذلك لكنه لم يحدث".

وأضاف "أنا في شتوتجارت وبخير هنا، وخطتي لمسيرتي أن أستمر هنا لموسم إضافي، أنا في فريق ألماني كبير ولديه جماهير رائعة، إنه مثل العائلة، هذا ما أحتاجه وما أحبه في هذا النادي أنا جيد جدا هنا".

وتألق بافار رفقة منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 وتوج بطلا للبطولة على حساب كرواتيا.

ويمتلك بافار بصمته الخاصة في كأس العالم 2018، إذ أنه سجل أفضل هدف في البطولة ضد الأرجنتين في دور الـ16.

وانضم صاحب الـ22 عاما إلى شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 5 ملايين يورو، وكان تعاقده مع فريقه يمتد حتى صيف 2021.

ولعب بافار بقميص شتوتجارت في 71 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

ويجيد الدولي الفرنسي اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز والظهير الأيمن.

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