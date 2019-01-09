جلسات مكثفة من مدرب الإسماعيلي للاعبين قبل مواجهة مازيمبي

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 11:32

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قام الجهاز الفني للإسماعيلي بعقد جلسات مكثفة مع اللاعبين الجدد بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي من خلال الجلسات إلى سرعة تأهيل اللاعبين الجدد من أجل الاندماج مع باقي اللاعبين وإعدادهم لخوض مباراة مازيمبي.

ويلتقي الدراويش مع مازيمبي الكونغولي يوم السبت في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة

وزير الرياضة: استاد القاهرة سيكون جاهزا في شهر أبريل.. وكادر شاب لإدارة كأس الأمم عامر حسين: 45 يوما راحة سلبية بعد نهاية الموسم.. وقرعة الكونفدرالية تحدد موعد ومكان السوبر هاني أبو ريدة: صلاح يستحق الجائزة عن جدارة.. ونحدد مواجهات ودية للمنتخب بعد القرعة أحمد حسن: خسرنا نقطتين في مباراة سهلة ضد المصري

ووقع اختيار الجهاز الفني بقيادة سيدومير يانيفسكي المدير الفني على ثلاثة من اللاعبين الجدد ضمن بعثة الفريق وهم بينسون شيلونجو وأودا مارشال ومحمود عبد العاطي "دونجا".

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمد مجدي – محمود متولي – محمد هاشم – طارق طه.

الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – عمر الوحش – وجيه عبد الحكيم – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – محمد صادق – محمود دونجا.

الهجوم: بينسون شيلونجو – شكري نجيب – أودا مارشال.

الإسماعيلي في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأمور لا تسير وفقا لما خطط لها.. رسميا - بافار ينضم إلى بايرن ميونيخ دقيقة | أوروبا
جلسات مكثفة من مدرب الإسماعيلي للاعبين قبل مواجهة مازيمبي 14 دقيقة | إفريقيا
وزير الرياضة: استاد القاهرة سيكون جاهزا في شهر أبريل.. وكادر شاب لإدارة كأس الأمم 16 دقيقة | إفريقيا
الشحات: عملت في "بنزينة" وافتخر بذلك.. هدفي كان مساعدة والدتي 10 ساعة | الدوري المصري
حسين الشحات: وقعت لـ الزمالك من قبل.. وتزوجت بأموال الاتحاد السكندري 10 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: 45 يوما راحة سلبية بعد نهاية الموسم.. وقرعة الكونفدرالية تحدد موعد ومكان السوبر 11 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك