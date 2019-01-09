جلسات مكثفة من مدرب الإسماعيلي للاعبين قبل مواجهة مازيمبي

قام الجهاز الفني للإسماعيلي بعقد جلسات مكثفة مع اللاعبين الجدد بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي من خلال الجلسات إلى سرعة تأهيل اللاعبين الجدد من أجل الاندماج مع باقي اللاعبين وإعدادهم لخوض مباراة مازيمبي.

ويلتقي الدراويش مع مازيمبي الكونغولي يوم السبت في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووقع اختيار الجهاز الفني بقيادة سيدومير يانيفسكي المدير الفني على ثلاثة من اللاعبين الجدد ضمن بعثة الفريق وهم بينسون شيلونجو وأودا مارشال ومحمود عبد العاطي "دونجا".

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمد مجدي – محمود متولي – محمد هاشم – طارق طه.

الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – عمر الوحش – وجيه عبد الحكيم – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – محمد صادق – محمود دونجا.

الهجوم: بينسون شيلونجو – شكري نجيب – أودا مارشال.