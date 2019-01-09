وزير الرياضة: استاد القاهرة سيكون جاهزا في شهر أبريل.. وكادر شاب لإدارة كأس الأمم

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 11:31

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي - وزير الرياضة

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الإصلاحات في استاد القاهرة ستستمر حتى شهر أبريل المقبل، كما أشار إلى أن مدير بطولة كأس الأمم 2019 المقبلة والتي تقام في مصر سيكون أحد الكوادر الشابة.

وصرح صبحي لبرنامج "ساعة مع شوبير" قائلا: "العمل والإصلاحات جارية في استاد القاهرة حاليا وسيكون جاهزا في شهر أبريل المقبل، ليكون على أتم الاستعداد لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 في يونيو المقبل".

وأضاف "الفوز بملف تنظيم كأس الأمم شرف كبير يدعو كل مصري إلى الفخر باكتساح التصويت".

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وأتم "مدير بطولة أمم إفريقيا سيكون أحد الكوادر الشابة، في إطار سياسة الدولة لتشجيع الشباب".

الحياة ستعود مرة أخرى إلى الكرة المصرية، فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوت، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زئير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

لمعرفة كل ما يخص فوز مصر بتنظيم البطولة وكافة التصريحات الخاصة بقرار المكتب التنفيذي للكاف من هنا.

كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

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