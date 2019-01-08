سيدومير: مواجهة مازيمبي صعبة وهدفنا استغلال الصفقات الجديدة لتحقيق نتيجة إيجابية

يطمح البلجيكي سيدومير يانيفسكي في استغلال صفقات فريق الإسماعيلي الجديدة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على مازيمبي يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب البلجيكي يانيفسكي: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي في مواجهة صعبة".

وتابع "قمنا بدراسة المنافس جيدا وهو أحد أكبر الأندية الإفريقية ونعمل على إعداد خطة مناسبة للوصول لهدفنا بتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم تصريحاته "سنعمل على استغلال الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها مؤخرا لتحقيق ما يحتاجه الفريق".

ويقع الإسماعيلي في مجموعة قوية تضم فرق مازيمبي والإفريقي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري.