الأفضل في إفريقيا - صلاح: أسعى للفوز بالجائزة للمرة الثالثة والرابعة.. ونتطلع للتتويج ببطولة الأمم

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 19:02

كتب : محمد سمير

ماني وصلاح وأوباميانج

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن أمنيته في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي اليوم الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكشف صلاح عن عدم توقف طموحه عند هذا الحد بل الفوز للمرة الثالثة والرابعة بذلك اللقب.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بزميله ماني: "سعيد بالتواجد هنا في الحدث الأكبر للأفارقة وسنرى ما سيحدث الليلة".

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وتابع "لا أعلم من سيفوز بجائزة أفضل لاعب ولكل منا حظوظ متساوية ونسعى لتقديم الأفضل لنا جميعا العام المقبل".

وعن احتمالية الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي على غرار صامويل إيتو ويايا توريه أوضح صلاح "بالنسبة لي إيتو وتوريه لاعبين كبار، ودائما أقول لا أحب أن أكون أفضل من أحد آخر فقط أريد الفوز بتلك الجائزة للمرة الثانية والثالثة بل والرابعة".

وبالحديث عن فوز بمصر باستضافة بطولة أمم إفريقيا الصيف المقبل قال صلاح: "استضافة البطولة هذا العام أمر رائع، نتطلع للفوز باللقب هذه المرة لأننا لم نفز به منذ فترة طويلة".

وعن الأفضل بالنسبة له عن إقامة البطولة في يناير أو يونيو أوضح صلاح"الأفضل بالنسبة لي بالتأكيد هي إقامة أمم إفريقيا بعد نهاية الموسم لكن الطقس سيكون المشكلة الوحيدة".

وتابع "الجميع يعلم أن الطقس في الصيف سيكون أفضل في دول مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب"

وأتم صلاح حديثه "يناير أفضل في إفريقيا بالكامل لكن صعب بالنسبة لنا بسبب احتراف اللاعبين في أندية خارج إفريقيا".

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