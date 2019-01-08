الأفضل في إفريقيا - ماني: التتويج بالجائزة إنجاز رائع لأي لاعب.. ومنافسة صلاح أمر صعب

تحدث ساديو ماني جناح ليفربول ومنتخب السنغال عن حلمه في التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء.

ساديو مانيه النادي : ليفربول ليفربول

وكشف ماني عن صعوبة منافسة محمد صلاح كونه أحد لاعبي فريقه الإنجليزي والتعامل في ليفربول كأسرة واحدة.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع محمد صلاح: "جميع اللاعبين يسعون للفوز بهذه الجائزة، وبشكل شخصي أتمنى تحقيق ذلك فهي من أفضل الإنجازات التي يمكن أن يحققها لاعب في مسيرته".

وتابع "أمر صعب المنافسة مع محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي ونحن نلعب في نفس النادي ولكن هذه هي كرة القدم ونتعامل في ليفربول كأسرة واحدة".

وأضاف "تطلب الأمر مني الكثير من العمل لكي أتواجد هنا اليوم، أنا أمثل بلدي وأتمنى الحصول على هذه الجائزة لتشريف بلدي".

وبالحديث عن كأس العالم في روسيا وفشل المنتخبات الإفريقية في التأهل قال ماني: "كأفارقة لم تكن هذه ذكرى جيدة لنا، منتخب السنغال كان جيدا وكنا نطمح في التأهل ولكنها كانت خيبة أمل في النهاية".

وتابع "هذه هي كرة القدم علينا أن ننسى ما حدث ونحاول التطور فيما هو قادم للوصول لكأس العالم المقبل ومحاولة التأهل".

وأتم حديثه "كانت مشاركتي الأولى في كأس العالم ليس لي فقط ولكن لفريقي بالكامل، نتمنى أن نحصل على الخبرة اللازمة من تلك التجربة".