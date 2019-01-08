ديسابر: سعيد باستضافة مصر لكأس الأمم.. أتمنى أن تقع مجموعة أوغندا في الإسماعيلية

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 17:46

كتب : محرر في الجول

ديسابر مدرب أوغندا

أعرب سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن سعادته بفوز مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال ديسابر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم: "استضافة مصر لكأس الأمم خبر جيد، لأنني أحب مصر".

وتابع مدرب الإسماعيلي الأسبق "الجماهير المصرية رائعة، كما أن مصر ليست بعيدة عن أوغندا فجماهيرنا ستستطيع السفر بسهولة لدعمنا".

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وأتم "أشعر بالسعادة، ولكنني أتمنى أن تقع مجموعة أوغندا في الإسماعيلية".

كان ديسابر قد بدأ الموسم الماضي مع الإسماعيلي وقدم معهم أداء رائعا قاد الفريق لتصدر الدوري حتى الجولة الـ16 من الدوري، قبل أن يرحل فجأة ويتوجه لتدريب منتخب أوغندا، المهمة التي مازال يتولاها حتى الآن.

وتأهل منتخب أوغندا للمشاركة في كأس الأمم بعد مشوار أكثر من رائع في التصفيات، حيث يتصدر حاليا مجموعته برصيد 13 نقطة من 5 مباريات دون خسارة وبفارق 8 نقاط عن ليسوتو وتنزانيا.

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