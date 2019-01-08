بامبو جاهز لمواجهة مازيمبي.. وبطل الكونغو يستعد للإسماعيلي بدون نجم الفريق

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 17:16

كتب : ياسر الشريف

كريم بامبو

أصبح كريم بامبو جناح فريق الإسماعيلي جاهزا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض بامبو لأزمة صحية عقب استقلال الطائرة المتجهة للكونغو وتدخل الجهاز الطبي لإسعاف اللاعب.

وكشف الجهاز الطبي للدراويش عن جاهزية اللاعب للمشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

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ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر يغيب بينج مالانجو مهاجم فريق مازيمبي عن المشاركة في مباراة السبت المقبل.

وكان مالانجو قد تعرض للإصابة بإلتواء في كاحل القدم ومن المنتظر أن يغيب لمدة ثلاثة أسابيع، ويعتبر اللاعب من أبرز نجوم الفريق الكونغولي.

الإسماعيلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا

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