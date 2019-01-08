شوبير: تمنيت عدم انسحاب جنوب إفريقيا من تنظيم كأس الأمم لإثبات قوة مصر

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 17:06

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - أحمد شوبير

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم عن أمنية اللجنة المسؤولة عن ملف تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019 وهي عدم انسحاب جنوب إفريقيا من المنافسة على استضافة البطولة.

وفازت مصر بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا وباكتساح الأصوات.

وقال شوبير عبر إذاعة الشباب والرياضة: "منذ اللحظة الأولى التي تقدمت فيها مصر بطلب تنظيم الأمم الإفريقية وكل المسؤولين عن الملف سواء الإدارة السياسية للدولة أو اتحاد الكرة يرغبون في عدم انسحاب جنوب إفريقيا من منافستنا".

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وأضاف "وبعد انتشار تقارير تشير إلى اقتراب جنوب إفريقيا من سحب الملف وفوز مصر كنا نرغب ألا يحدث ذلك حتى نثبت قوتنا في المنافسة والفوز بتنظيم البطولة".

وأكمل "وبالفعل أثبتنا قوة مصر بعد الفوز باكتساح وحصول مصر على 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط لجنوب إفريقيا".

وأتم تصريحاته "لا نية ولا مجال للحديث عن إلغاء بطولة الدوري أو كأس مصر وكل البطولات المحلية سيتم استكمالها بشكل طبيعي".

مصر كأس الأمم الإفريقية

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