التشكيل – سموحة يهاجم الأهلي بـ حسام حسن وأوكري.. وعمرو بركات على الدكة

يعتمد طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحة على حسام حسن وأوميد أوكري في خط الهجوم أمام الأهلي.

سموحة يواجه الأهلي في الخامسة مساءً على ملعب الجيش في برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

الوافد الجديد إلى سموحة، عمرو بركات يجلس على مقاعد البدلاء، بينما خرج باسم مرسي من قائمة فريقه النهائية بسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة به.

ويلعب محمود عزت كقلب دفاع بجانب السيد فريد ليعوض الراحل ياسر إبراهيم.

وفيما يلي تشكيل سموحة الرسمي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد صبحي - السيد فريد – محمود عزت – محمود ناصر.

الوسط: إسلام صالح – محمود السيد – إيدي إيمومو – محمد حمدي زكي.

الهجوم: حسام حسن – أوميد أوكري.

تعرف على تشكيل الأهلي

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