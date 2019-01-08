التشكيل – رمضان وجيرالدو ومحمد محمود أساسيون مع الأهلي ضد سموحة

يظهر الثلاثي الجديد رمضان صبحي ومحمد محمود وجيرالدو دي كوستا في تشكيل الأهلي الأساسي أمام سموحة.

سموحة يواجه الأهلي في الخامسة مساءً على ملعب الجيش في برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

ويعتمد مارتين لاسارتي على جيرالدو كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي رمضان صبحي ومحمد محمود ووليد سليمان العائد من جديد للتشكيل الأساسي.

في الدفاع، يعود ساليف كوليبالي للظهور من جديد ليشارك بجانب أيمن أشرف مع تواجد محمد هاني كظهير أيمن وعلي معلول كظهير أيسر.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: هشام محمد – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – محمد محمود – وليد سليمان.

الهجوم: جيرالدو.

وخرج على لطفي من قائمة الأهلي النهائية، ليجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي – محمود وحيد – إسلام محارب – أحمد حمودي – محمد شريف – ناصر ماهر – كريم وليد "نيدفيد".

طالع أيضا:

رسميا - لتعود الحياة إلى الكرة.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم بانتصار ساحق

عضو اتحاد الكرة يوضح كيف دعم أبو تريكة الملف المصري في داكار

الكاف: هذه النقطة رجحت ملف مصر على جنوب إفريقيا

شوبير لـ في الجول: القارة ستتمنى لو أن كل البطولات في مصر.. ومصير الدوري

وزير الرياضة: حضرنا ملف تنظيم كأس الأمم في يومين.. والفوز على جنوب إفريقيا يزيد الثقة