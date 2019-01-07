بالفيديو - بمشاركة أبو تريكة وظهور حازم.. نجوم إفريقيا يهزمون الجيل الذهبي للسنغال

شارك محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في فوز منتخب نجوم إفريقيا على أساطير السنغال لعام 2002 في المباراة الودية التي أقيمت في داكار.

وأقيمت المباراة تخليدا لنجم السنغال الراحل جول بوكاندي وعلى هامش فعاليات حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لعام 2018.

وفاز منتخب نجوم إفريقيا بنتيجة 3-2 وشارك النجم أبو تريكة في الشوط الأول من المباراة، بينما تواجد أيضا حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ولكنه لم يشارك في المباراة.

وسجل أهداف منتخب نجوم الكاف مايكل إيسيان نجم غانا وتشيلسي السابق هدفين وديديه دروجبا أسطورة كوت ديفوار وتشيلسي هدف، بينما سجل هدفي السنغال كل من ساليف ديوب ومامادو ديالو.

وضم تشكيل منتخب أساطير الكاف من اللاعبين:

محمد أبو تريكة (مصر)، نوانكو كانو، إيمانويل أمونيكي، فيكتور إيكبيبا (نيجيريا)، جورج ويا (ليبيريا)، جوزيف أنطوان بل، جيريمي نجيتاب، صامويل إيتو، باتريك مبوما (الكاميرون)، آلان جوامينيه، سيريل دومورو، ديدييه دروجبا (كوت ديفوار)، بوبكر سار، ديومانسي كامارا، روجيه مندي (السنغال)، فريدريك كانوتيه (مالي)، نور الدين نايبت (المغرب)، شعباني نوندا (بوروندي)، جون مارك أدجوفي-بوكو (بنين)، جيلبرتو أمارال (أنجولا)، تيتي كامارا (غينيا)، فلوران مالودا (فرنسا)، مارك فيش (جنوب إفريقيا) ومايكل إيسيان (غانا).

بينما ضم تشكيل منتخب السنغال 2002 من اللاعبين:

توني سيلفا، كاليدو سيسوكو، خليلو فاديجا، عمر دياللو، الحاجي ضيوف، حبيب باي، أليو سيسيه، لامين دياتا، باب مالك ديوب، الحسن ندور، ساليف دياو، أمدي فاي، مختار ندياي، موسى ندياي، هنري كامارا، باب تياو، أمارا تراوري، تييرنو يومي، باب فال، جوزيف كوتو، لامين ندياي، إبراهيم با إيزيبيو.

وستلعب المباراة بشكل سنوي مع حفل الجوائز حسب تأكيد أنطوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويقام حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) في العاصمة السنغالية داكار غدا، حيث ينافس نجمنا المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقيا مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.