3 صفقات جديدة في قائمة الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي

الإثنين، 07 يناير 2019 - 22:38

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي أمام إنبي

ضم سيدومير يانوفسكي المدير الفني للإسماعيلي 3 صفقات جديدة لقائمة فريقه التي تلعب ضد مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الإسماعيلي ضد مازيمبي في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال يوم السبت المقبل.

وظهر الثلاثي الجديد شيلونو وأودا مارشال ومحمود عبد العاطي "دونجا" في قائمة الدراويش لهذه المباراة التي تقام على ملعب مازيمبي.

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وتغادر بعثة الإسماعيلي فجر الثلاثاء مطار القاهرة في طريقها إلى الكونغو.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمد مجدي – محمود متولي – محمد هاشم – طارق طه.

الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – عمر الوحش – وجيه عبد الحكيم – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – محمد صادق – محمود دونجا.

الهجوم: بينسون شيلونجو – شكري نجيب – أودا مارشال.

الإسماعيلي بطولة أفريقيا

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