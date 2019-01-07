كشف أحمد يحيى وكيل مؤمن زكريا جناح الأهلي نيته الحديث مع النادي بخصوص مستقبل اللاعب.

وقال وكيل مؤمن: "مؤمن زكريا يعد لاعبا كبيرا ولا نعلم سببا واضحا ومنطقيا لغيابه الدائم عن المباريات".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "في عالم كرة القدم عندما تسجل هدفا يصبح من حقك المشاركة في المباراة التي تعقبها وهذه القاعدة لم تعد تطبق مع مؤمن الذي سجل في آخر مشاركتين له ومع ذلك لم يتم مراعاة ذلك".

وواصل "مؤمن يرفض لعب دور اللاعب الموظف الذي يذهب للنادي ليتدرب ثم يعود لمنزله وانتهى الأمر. من حقه الحصول على فرصة وجدد عقده مع الأهلي من أجل ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "نريد إجابات واضحة وقاطعة حول الدور الذي سيقوم به مؤمن زكريا مع الأهلي".

وأشار "إذا كان من الصعب استمرار مؤمن زكريا في الأهلي، قد نطلب الرحيل".

ولعب مؤمن زكريا 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة.

وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق عن مؤمن زكريا، قائلا: " مؤمن زكريا لم يبلغنا بأي قرار أو رغبة في فسخ عقده مع الأهلي. هو ملتزم مع الأهلي". (طالع التفاصيل)

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